Bloco criado para conscientizar sobre autismo comemora 10 anos com festa para arrecadar donativos

Bloco nasceu da iniciativa de um grupo de amigos inspirados na história de Abel Nascimento, jovem autista que deu nome ao movimento.

A Arena Maracatu, localizada no Bairro Santa Rita, será palco de uma celebração especial: os 10 anos do Bloco do Abel. O evento ocorrerá na próxima sexta, dia 14 de março.

Criado para promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o bloco nasceu da iniciativa de um grupo de amigos inspirados na história de Abel Nascimento, jovem autista que deu nome ao movimento. O evento, que começa às 21h, terá uma noite de música, entretenimento e solidariedade.

Desde sua primeira edição, quando arrecadou 533 kg de alimentos, o Bloco do Abel se consolidou como um importante agente de transformação social. Em seis edições, foram doadas mais de 7 toneladas de alimentos, além da realização de mais de 80 palestras, oficinas, workshops e eventos inclusivos, como bailes de carnaval e desfiles de moda. O objetivo principal é sensibilizar a sociedade e ampliar o debate sobre a inclusão de pessoas com TEA.

Nos últimos anos, a iniciativa expandiu suas ações com a realização da Corrida do Orgulho Autista, mobilizando esportistas e simpatizantes da causa. Parte da renda arrecadada com essa atividade é revertida para a AMA-AP (Associação de Pais e Amigos dos Autistas), que há 17 anos presta assistência a crianças e adolescentes com transtornos de neurodesenvolvimento.

Atrações

Para comemorar essa trajetória de sucesso e dedicação, o evento contará com uma programação recheada de grandes atrações, incluindo: Karla Carvalho, Adail Jr e Banda, Tatty Taylor, Bateria da Escola de Samba Maracatu da Favela E DJ Insane.

Ingressos e Abadás

Os abadás para essa celebração especial estão disponíveis em diferentes modalidades, garantindo que todos possam participar, além de uma área PCD gratuita para pessoas com deficiência e seus acompanhantes!

Vendas: Online através da plataforma www.booolt.com

R$ 70,00 – Área Premium com Open Bar

R$ 50,00 – Área VIP

R$ 35,00 – Arena

Área PCD- Gratuita

Camarote para 10 pessoas: R$ 1.000,00

Vendas de ingressos também por:

96 98122-6224 96 98137-3130

Toda renda obtida com a venda dos ingressos será destinada a instituições e projetos que cuidam de pessoas com deficiência e suas famílias, incluindo a AMA-AP.