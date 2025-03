Bloco das Piranhas e Dondocas do Paraíso fazem futebol a fantasia na terça-feira gorda

Partida ocorre há 20 anos no campo da Aerpa, em Santana, a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma das instituições carnavalescas mais antigas do município de Santana, a 17 km de Macapá, o Bloco das Piranhas se prepara para um jogo de futebol que já faz parte da tradição na cidade.

A partida, marcada para a terça-feira gorda de Carnaval, será contra as Dondocas do Paraíso e ocorrerá no campo da Aerpa, no Bairro Paraíso, onde um grande público costuma lotar as arquibancadas para acompanhar a irreverência dos “atletas”.

Tradicionalmente, a partida festiva, em que os homens se vestem de mulheres, garante muita animação e humor. São esperados mais de mil torcedores no local, que terá ainda uma programação com apresentações de DJs, cantores, carretas sonoras e até distribuição de caldo. Fábio Guru, presidente do Bloco das Piranhas, explica que, apesar do clima festivo, os “atletas” não querem perder, mas ressalta que as jogadas cômicas não faltam.

“É um jogo que a população de Santana espera todos os anos. Aqui no campo, fica tudo lotado. Apesar disso, o Bloco das Piranhas vem para ganhar com o nosso time. Uma coisa é certa: tudo de engraçado vai acontecer nesse jogo, já que as Piranhas só têm artistas”, destacou.

Do outro lado, o time das Dondocas do Paraíso, dono da casa, promete um jogo acirrado e não decepcionar a sua torcida. Apesar disso, a organização acredita que o clima festivo vai prevalecer, tudo para deixar o público feliz e animado.

“Assim como já é tradição, a gente espera sempre um grande público. Para o nosso time, com certeza, será em busca da vitória. Apesar da brincadeira, vamos para vencer, mas sabemos que tudo não passa de uma diversão de Carnaval. Nós e as Piranhas vamos nos confraternizar”, afirmou Benedito Hage, que faz parte da organização.

A programação carnavalesca no campo da Aerpa está prevista para começar às 12h. A partida entre o Bloco das Piranhas e as Dondocas do Paraíso deve começar por volta das 16h.

História

O Bloco das Piranhas foi fundado em 1978, de forma familiar, entre amigos do Bairro Vila Amazonas. Sua principal característica é a inversão de papéis: homens se vestem de mulheres, e mulheres se vestem de homens. Na época, a agremiação percorria apenas as ruas do bairro, mas, com o crescimento do número de participantes, passou a integrar a programação oficial do Carnaval de Santana.