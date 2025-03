Brincantes investem em fantasias na Banda, que chega aos 60 anos

Bloco de sujos arrastou mais de 100 mil foliões pelas ruas centrais de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A terça-feira gorda (4) de 2025 entrou para a história do Carnaval do Amapá. O tradicional bloco A Banda, que completou 60 anos, arrastou uma multidão de mais de 100 mil foliões pelas ruas de Macapá, em um desfile marcado pela criatividade e irreverência das fantasias.

O Portal SN acompanhou de perto a festa e registrou os momentos do desfile, com destaque para os tradicionais bonecos gigantes e as fantasias que roubaram a cena.

Personagens de filmes, séries, desenhos animados e figuras folclóricas se misturaram a fantasias originais e divertidas, transformando o bloco em um verdadeiro desfile de arte e alegria. Veja: