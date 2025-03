Buracos, abandono e um terminal caindo aos pedaços

Moradores do Brasil Novo pedem socorro à Prefeitura

Por ALLAN VALENTE

Os moradores da Rua Abacaxi, no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá, enfrentam dois graves problemas: vias tomadas por imensos buracos, que dificultam a circulação de veículos – especialmente do transporte coletivo – e um terminal rodoviário em total estado de abandono.

“São dois grandes abacaxis na Rua Abacaxi”, ironiza um morador, fazendo quase uma paráfrase do dito popular: “seria cômico se não fosse trágico”.

O imenso buraco corta a via de um lado a outro, com lixo e lama acumulados nas laterais, obstruindo a passagem e obrigando motoristas de ônibus a realizarem manobras arriscadas ou, em casos extremos, desviar a rota para evitar o obstáculo.

“Já faz muito tempo que somos esquecidos nessa rua. O asfalto não aguenta as fortes chuvas e o peso dos transportes pesados que trafegam por aqui”, desabafa uma moradora.

Conhecido por suas ruas com nomes de frutas, o bairro Brasil Novo tem vários trechos em condições precárias. A Rua Cupuaçu e suas adjacências também estão esburacadas, mas a situação mais crítica se concentra na Rua Abacaxi, onde está localizado o Terminal Rodoviário, ponto central para a frota de ônibus que atende a região.

O terminal, assim como as ruas, sofre com o descaso. Sem sinais de reforma há muito tempo, o prédio está deteriorado, com mato crescendo ao redor e sem qualquer manutenção. Segundo um funcionário que preferiu não se identificar, os responsáveis pela gestão sequer cogitam uma intervenção preventiva para evitar a degradação completa da estrutura.

Apesar do tom espirituoso com que tentam encarar o problema, os moradores não escondem a frustração. São eles que enfrentam diariamente as dificuldades impostas pela negligência do poder público.

“Precisamos que olhem por nós e ajudem o mais rápido possível”, apela um morador.