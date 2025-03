Caçador perdido na floresta é resgatado após ouvir helicóptero e seguir orientação do GTA

Vítima estava perdida na floresta próxima à comunidade de Agrovila, a cerca de 12 km do município de Calçoene.

Por RODRIGO DIAS

Após sete dias de angústia e buscas intensas, o caçador Almir Ribeiro Flexa, de 52 anos, foi encontrado com vida na floresta próxima à comunidade de Agrovila, a cerca de 12 km do município de Calçoene, no Amapá. Almir havia desaparecido na última quarta-feira (12) ao sair para caçar, deixando familiares e amigos em estado de alerta.

Desde o desaparecimento, moradores locais se mobilizaram e realizaram diversas buscas na região, mas sem sucesso. Diante da gravidade da situação, o Grupo Tático Aéreo (GTA) foi acionado e iniciou as buscas aéreas na segunda-feira quinta-feira (17), intensificando os trabalhos nesta terça-feira (18).

A persistência e o empenho do GTA foram fundamentais para o desfecho feliz da história. Ao sobrevoar a área de mata fechada, a equipe do helicóptero avistou Almir, que estava desorientado e debilitado. Ao ouvir o barulho da aeronave, Almir conseguiu se localizar e seguir as orientações dos agentes do GTA, que o guiaram até um local seguro para o resgate.

Em um vídeo divulgado pelo GTA, Almir expressou sua gratidão e alívio: “Eu estava perdido há 7 dias, estava desacreditado”.

Segundo os agentes, Almir estava desidratado e confuso, mas sem risco de morte. Ele foi encaminhado para o hospital local para receber os cuidados médicos necessários e se recuperar totalmente.