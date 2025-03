Cantora leva cultura amazônica ao mundo com música e projeto internacional

Com o carimbó e a culinária amazônica como inspiração, artista lança seu primeiro single e leva a cultura do Norte para o mundo

Por HUMBERTO BAÍA

Em um momento em que o mundo volta seus olhos para a Amazônia, com a realização da COP 30 no Brasil, mais precisamente em Belém do Pará, a artista paraense Liz Amazônia surge como uma voz autêntica e vibrante da região, celebrando as riquezas culturais e naturais do Pará. Seu primeiro single, “Eu Nasci no Pará”, já é um sucesso nas rádios de Belém e promete conquistar o público internacional, levando o carimbó e a culinária paraense para o mundo.

Música que exalta a Amazônia

Composta por Liz Amazônia, a música “Eu Nasci no Pará” exalta a cultura amazônica. A letra traz referências ao mercado Ver-o-Peso, um dos mais famosos da região, ao cheiro do Pará, ao sabor inconfundível do açaí e do tacacá, pratos típicos que são verdadeiros símbolos da culinária local. A canção também celebra a pupunha outra fruta tradicional que faz parte da identidade amazônica.

O carimbó, ritmo tradicional do Pará, ganha vida na voz de Liz, que consegue transmitir toda a energia e alegria da cultura amazônica. A música já está disponível nas principais plataformas digitais e tem sido amplamente divulgada nas rádios de Belém.

De nutricionista a cantora

Liz Amazônia, além de cantora, é nutricionista. Desde criança, ela demonstrava um grande interesse pela música, mas foi só após se formar que decidiu mergulhar de cabeça no universo artístico. Foi ao descobrir a riqueza da culinária paraense que Liz encontrou inspiração para compor sua primeira música.

Atualmente, Liz mora na Suíça, mas mantém suas raízes bem presentes em sua arte. Em uma de suas viagens, ela teve um encontro casual com a cantora Nazaré Pereira, conhecida por seu sucesso “Bonjour pra você”, que fala de Clevelândia do Norte no Amapá. A parceria entre as duas artistas resultou em uma fusão de vozes e histórias, trazendo um toque de saudosismo e autenticidade à música de Liz.

Projeto internacional: um concerto em Paris

Liz Amazônia já está planejando um grande projeto internacional. Ela prepara um concerto em Paris, na França, onde pretende reunir artistas amazônicos, especialmente do Amapá, para celebrar a cultura da região. Entre os artistas convidados está Osmar Júnior, um dos grandes representantes da música amapaense.

O evento promete ser um marco na divulgação da cultura amazônica no exterior, mostrando ao mundo a diversidade e a riqueza da música, da culinária e das tradições do Pará e do Amapá.

“Estamos preparando algo muito especial, que vai emocionar e encantar o público”, ressalta Liz.

Amazônia em destaque na COP 30

A realização da COP 30 no Brasil traz ainda mais relevância para o trabalho de Liz Amazônia. Em um momento em que a Amazônia está no centro das discussões globais sobre meio ambiente e sustentabilidade, a música “Eu Nasci no Pará” surge como um lembrete da importância de valorizar e preservar não apenas a biodiversidade da região, mas também sua cultura e tradições.

Liz Amazônia, com sua voz e sua arte, está levando a Amazônia para o mundo, mostrando que a região vai muito além de suas florestas e rios. Ela é feita de pessoas, histórias, sabores e sons que merecem ser celebrados e preservados.