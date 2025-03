Capitania investiga colisão de balsas e empurrador na ponte do rio Matapí

Acidente ocorreu na noite de sexta-feira (14), no município de Santana, a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Capitania dos Portos do Amapá instaurou um inquérito para investigar o acidente envolvendo um empurrador e duas balsas a serviço da empresa Silnave, que colidiram com as pilastras de sustentação da ponte do rio Matapí, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

A colisão aconteceu durante uma manobra do comboio, que se preparava para seguir viagem de Santana (AP) para Belém (PA). O impacto destruiu a defensa de concreto de um dos pilares, deixando a estrutura vulnerável a um acidente mais grave.

Parte da estrutura atingiu caminhão e feriu ocupante

A Capitania dos Portos informou que um dos blocos de concreto desprendeu-se e atingiu um caminhão que estava sobre uma das balsas. No momento da colisão, um homem dormia dentro do veículo e sofreu escoriações leves.

Ele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Emergências (HE) de Santana, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

A Capitania dos Portos destacou que é proibido permanecer dentro de veículos durante travessias fluviais, devido ao risco de acidentes.

“Oportunamente, reforça-se que é proibida a permanência de pessoas nos veículos durante as travessias, a fim de evitar riscos à vida humana. Durante as viagens, os passageiros devem permanecer em local apropriado, sentados ou em pé”, informou a nota.

Embarcações passarão por vistoria antes de retomar operações

As balsas e o empurrador envolvidos no acidente serão submetidos a uma vistoria técnica antes de voltarem a navegar. O objetivo é garantir que as embarcações estejam em condições seguras para operação, antes que um novo laudo seja emitido.

O Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação será conduzido pela Capitania dos Portos para determinar as causas e responsabilidades da colisão.

A Marinha do Brasil reforçou a disponibilidade do serviço de emergência para denúncias e informações sobre riscos à navegação e poluição ambiental. Os contatos são:

📞 Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185

📞 Capitania dos Portos do Amapá (CPAP): (96) 99112-1538