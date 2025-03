Carreta Empreendedora começa a rodar pelo Amapá levando consultoria a pequenos negócios

Senador e presidente do Congresso Federal, Davi Alcolumbre, assegurou R$ 1,5 milhão para a implementação do projeto.

Da REDAÇÃO

Projetada para levar atendimentos de consultoria e capacitações para mais perto dos pequenos empreendedores e alavancar negócios, a Carreta Empreendedora – uma unidade móvel de atendimento – vai começar a percorrer todos os 16 municípios do Amapá.

O projeto, viabilizado por meio de uma articulação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que garantiu R$ 1,5 milhão em recursos, foi oficialmente entregue nesta sexta-feira (7), em cerimônia realizada em Macapá, na sede do Sebrae Amapá, órgão que ficará responsável pela unidade.

A iniciativa tem como objetivo principal oferecer capacitação, consultorias e orientação empresarial a pequenos empreendedores, com foco em ampliar o acesso a serviços essenciais para quem deseja iniciar ou aprimorar seus negócios.

A expectativa é que a Carreta Empreendedora aumente em 30% o atendimento a empreendedores, especialmente em regiões mais distantes da capital, Macapá.

A unidade móvel está equipada com um salão de treinamento e atendimento, sala para reuniões e consultorias, elevador para acessibilidade, copa equipada, sanitário adaptado, gerador de energia, armários, mesas, cadeiras, computadores, televisões, impressoras e equipamentos audiovisuais.

“A Carreta Empreendedora é um instrumento que vai levar conhecimento e oportunidades a quem mais precisa, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Amapá”, afirmou Alcolumbre.

A Carreta Empreendedora começará seu roteiro pelos municípios amapaenses em março, com a primeira parada em Tartarugalzinho. Em abril, seguirá para Mazagão, e, nos meses seguintes, passará por Porto Grande, Ferreira Gomes, Cutias do Araguari, Serra do Navio, Laranjal do Jari, Santana e Oiapoque.

A solenidade de entrega contou, ainda, com a presença do governador Clécio Luís, da diretora-superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, e do presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Josiel Alcolumbre, além de autoridades, gestores, conselheiros e representantes do setor empresarial.