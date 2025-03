Carro de autoescola avança preferencial e atinge motocicleta com passageira grávida

Duas pessoas ficaram feridas. Acidente ocorreu no Bairro Paraíso, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um carro de autoescola avançou a preferencial e colidiu com uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (28), em uma das esquinas mais movimentadas do Bairro Paraíso, em Santana, município a 17 km de Macapá. A colisão ocorreu na esquina da Rua Tancredo Neves com a Avenida Sete de Setembro, via de intenso fluxo, especialmente no horário de pico.

De acordo com testemunhas, o veículo branco, pertencente a uma autoescola, desrespeitou a parada obrigatória – sinalizada com a Placa “PARE” – e atingiu a moto que trafegava na via preferencial. Com o impacto, o condutor e a passageira da motocicleta caíram e sofreram ferimentos.

A mulher, que está grávida, teve lesões graves no rosto e precisou de atendimento especial. Ela e o motociclista foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Emergências (HE) de Santana.

A polícia constatou que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi autuado pela infração. O condutor do carro permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, assim como o motociclista, ambos com resultado negativo para consumo de álcool.

O acidente interrompeu o tráfego na região por aproximadamente 30 minutos, exigindo a intervenção de agentes de trânsito para organização do fluxo. A Polícia Técnico-Científica realizou os procedimentos periciais e o caso foi registrado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) para as devidas providências.