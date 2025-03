Casa que acolhe crianças com câncer precisa de fogão, geladeira e outras doações

A ideia é receber pacientes menores que precisam passar alguns dias em Macapá durante o tratamento

Por SELES NAFES

A ONG Carlos Daniel lançou uma campanha para tentar mobiliar uma residência que está servindo de casa de acolhimento para crianças e adolescentes do interior que precisam passar alguns dias na capital durante o tratamento contra o câncer. Por enquanto, a entidade conseguiu montar apenas um quarto, mas o imóvel tem outros espaços e precisa de muito mais estrutura.

A residência fica no bairro do Muca, na zona sul de Macapá. Há várias dependências e banheiros, com espaço suficiente para abrigar diversos pacientes. No entanto, não há estrutura para preparar refeições e não nem camas suficientes.

Na semana passada, o local já recebeu um paciente por alguns dias. Desta vez, a casa está hospedando Ayla Betriz, de 5 anos, portadora de um câncer no globo ocular. Junto com o pai, ela veio de Vitória do Jari, no sul do Amapá, após uma viagem de barco que durou quase 48 horas.

Eles ficarão em Macapá até a madrugada do próximo sábado (22), quando embarcam num avião para São Paulo, onde a criança passará por tratamento.

“Estamos montando essa casa de acolhimento. Conseguimos acolher na semana passada com o mínimo, e hoje estamos acolhendo a nossa princesa Ayla junto com seu pai. Vão viajar na madrugada de sábado, mas é muito cansativo. Precisamos mobiliar essa casa”, explicou Agenilson Pereira, presidente da ONG Carlos Daniel.

A casa ainda não tem geladeira, fogão, mesas e ou cadeiras. A ideia é também montar uma sala com TV e um serviço de psicologia.

“Queremos montar um espaço com amor. Conseguimos montar uma suíte com central de ar, porque é muito quente o nosso clima. Temos mais duas suítes (vazias). Não temos TV em nenhum local. Queremos colocar numa sala para as crianças passarem o tempo”, acrescentou.

De acordo com o presidente da ONG, essa será a primeira casa de acolhimento para crianças e adolescentes com câncer no Estado do Amapá.

“Se você quiser, pode agendar uma visita mandando um direct no nosso Facebook ou Instagram”, avisou Agenilson. Quem puder ajudar também pode falar diretamente com o Agenilson Pereira pelo 99165-4007.