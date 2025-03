Casa que pertenceu a personalidades de Macapá é ‘engolida’ por vegetação no Centro

A propriedade, no cruzamento da Avenida Mendonça Furtado com a Rua General Rondon, no Centro, está em estado de abandono.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma casa localizada em uma das áreas mais nobres de Macapá tem chamado a atenção. O imóvel, que já pertenceu a personagens importantes da história do Amapá, se destaca na paisagem urbana que hoje impera no local, porque parece ter sido ‘engolida’ por vegetações trepadeiras que agora encobrem toda a fachada, paredes e até o telhado.

A propriedade, situada no cruzamento da Avenida Mendonça Furtado com a Rua General Rondon, próximo à Catedral de São José e ao antigo prédio da Funai, no Centro, está em estado de abandono.

A residência pertenceu ao ex-deputado federal e professor Antônio Cordeiro Pontes, que dá nome à antiga Escola Integrada de Macapá – também chamada de ‘GM’ (sigla para Ginásio Masculino, pois antigamente meninos e meninas estudavam em escolas separadas.

Antônio Pontes era filho do fazendeiro Francisco Benício Pontes, pecuarista das terras onde hoje é o município de Amapá, a 300 km de Macapá. Conhecido por aquelas bandas como ‘Chico Noé’, o produtor rural é considerado um dos pioneiros do estado.

Quando Antônio Pontes se tornou deputado federal pelo ex-Território, derrotando nada mais nada menos que o ex-governador Janary Gentil Nunes, logo tratou de fazer a justa homenagem ao pai. Foi assim que nasceu a Praça Chico Noé, localizada no Bairro do Laguinho.

Atualmente, o imóvel pertence a uma irmã de Antônio Cordeiro Pontes. O Portal Seles Nafes conversou com o filho do ex-deputado Antônio Pontes e neto do pioneiro Chico Noé, Francisco Neto. Ele informou que a casa está em disputa judicial. Por isso, nenhuma intervenção pode ser feita, o que leva o lugar ao estado de abandono.

“Atualmente, uma tia minha possui a propriedade, mas a casa possui uma penhora judicial e ainda não houve desfecho do processo”, disse Francisco.

Enquanto a situação se arrasta pelos tribunais amapaenses, a situação do imóvel segue despertando a curiosidade da população, que questiona o que está acontecendo com a casa. Imagens do local circulam nas redes sociais, mostrando a cobertura vegetal que tomou conta do lugar.