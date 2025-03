Centenas de carros da Guiana são flagrados atravessando a fronteira para o Carnaval

TURISMO NO AMAPÁ

TURISMO NO AMAPÁ

Segundo levantamento do governo, 38 mil turistas chegaram ao Amapá, na maioria de estados da Amazônia e do Platô das Guianas

Da REDAÇÃO

Um vídeo gravado por um brasileiro na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, no último sábado (1º), registrou a intensa movimentação de turistas atravessando a Ponte Binacional em direção a Macapá. Atraídos pelo Carnaval, centenas de veículos – pelo menos 500, segundo relatos não oficiais – cruzaram a fronteira apenas ontem.

Ainda não há estatísticas oficiais sobre a quantidade de veículos que cruzou a Ponte Binacional na última semana em função do Carnaval. Contudo, de acordo com dados divulgados pelo governo com base em um levantamento na rede hoteleira, cerca de 38 mil turistas, principalmente da Amazônia e da Guiana e Suriname, vieram para o Amapá.

Nos últimos dois anos, o governo do Estado tem intensificado estratégias para atrair visitantes por meio de grandes eventos, como a Expofeira, o Carnaval e a Quadra Junina.

Na sexta-feira (28) e ontem (1º), nas duas noites de desfiles no Sambódromo de Macapá, uma agremiação da Guiana Francesa marcou presença. A associação “La Bande des Copains Massif”, de Kourou, participou do desfile de blocos mesmo sob chuva.

O grupo veio acompanhado pelo prefeito de Kourou, François Ringuet, que celebrou a participação.

“Para nós, foi um sonho. Há muito tempo queríamos essa parceria, e agora conseguimos concretizá-la. Quero agradecer ao governador Clécio Luís e ao senador Davi Alcolumbre pelo convite. Neste ano, viemos até aqui e, em 2026, queremos levar o Amapá para o nosso Carnaval”, afirmou Ringuet.