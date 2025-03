Clássico santanense é realizado em Macapá e termina com vitória do Independente

Jogo ocorreu no Estádio Glicério Marques neste domingo (9) e atraiu um bom público.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

No clássico do futebol amapaense entre Independente (IEC) e Santana (SEC) o Verdão da Vila Maia saiu vitorioso ao vencer por 3 a 1 e garantir seus primeiros três pontos no Amapazão 2025.

Mesmo distante 17 km de casa, a partida, realizada no Estádio Glicério de Souza Marques, em Macapá, atraiu um grande número de torcedores. Sem estádios com condições de receber público em Santana, o jogo teve que ser realizado na capital.

O Independente começou dominando o jogo ainda no primeiro tempo. Em uma jogada pela esquerda, Lindembergue cruzou a bola, que passou por toda a defesa do Santana. Phelipe aproveitou a oportunidade e, sem dificuldades, empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar.

O Carcará manteve a pressão sobre o Canário. Após uma jogada trabalhada dentro da área, Abuda ajeitou a bola para Willian Fazendinha, que, de “chapa”, ampliou para 2 a 0. Pouco depois, Pablo Bueno dominou na entrada da área, girou e marcou o terceiro gol. O primeiro tempo terminou com o placar de 3 a 0 para o Independente.

Na segunda etapa, o Santana reagiu e diminuiu a diferença aos 19 minutos, com um gol de Euller. Apesar da reação, o jogo seguiu morno, com poucas chances claras de gol. O placar final de 3 a 1 garantiu os três primeiros pontos no estadual para o Carcará, comandado pelo técnico Serginho Tanaka.

“Toda estreia é complicada, com nervosismo e alguns jogadores que estavam sem atuar há algum tempo. De qualquer forma, foi um bom resultado. Agora, vamos corrigir os erros e nos preparar para o próximo confronto”, afirmou Tanaka.

Já Euller, autor do gol do Santana, reconheceu a necessidade de corrigir falhas, mas destacou a dificuldade causada pela ausência de jogadores que não puderam ser inscritos a tempo no BID da Confederação Brasileira de Futebol. “Não era o resultado que esperávamos, mas tivemos problemas com alguns atletas que não puderam jogar. Vamos trabalhar para corrigir nossos erros”, finalizou.

O Amapazão 2025 segue nesta terça-feira (11), com o duelo entre Santos e Ypiranga, no Estádio Zerão, às 20h.