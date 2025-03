Colisão frontal deixa 3 adultos e 2 crianças mortas na BR-210

Acidente ocorreu próximo ao município de Porto Grande, a 93 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Uma colisão frontal entre dois veículos na BR-210, próximo a Porto Grande, resultou na morte de cinco pessoas na madrugada desta terça-feira (25), no estado do Amapá. O acidente ocorreu por volta de 1h50, no km-93 da rodovia, e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros.

Entre as vítimas fatais, estão três adultos, uma criança e um bebê. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital de Porto Grande. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento.

Um vídeo mostra que um dos veículos teve o motor sacado. O outro carro, foi parar no mato, na ribanceira da via.

A PRF informou que as equipes ainda estão no local realizando os procedimentos necessários e que, posteriormente, divulgará uma nota oficial com mais detalhes sobre o acidente. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas.