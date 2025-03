O próximo já está com as inscrições abertas e tem lance inicial de R$ 200 por motocicleta

Por SELES NAFES

A partir da próxima terça-feira (11), já será possível ir até o pátio do Detran do Amapá para conferir de perto o estado de 152 motocicletas que irão à leilão no próximo dia 18 de março. A iniciativa faz parte de um esforço inédito para limpar os três galpões do departamento, que acumulam mais de 3 mil carros e 6 mil motocicletas. Veja os detalhes.