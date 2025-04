Com 99% de domínio, mulheres impulsionam saldo positivo de empregos no Amapá

Estado registrou 687 novas vagas com carteira assinada em fevereiro, com destaque para a participação das mulheres e para o setor de serviços.

Da REDAÇÃO

O Amapá fechou o mês de fevereiro com saldo positivo de 687 empregos formais, segundo dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta quinta-feira (28). O resultado foi impulsionado principalmente pela força de trabalho feminina, que respondeu por 681 das novas contratações – um percentual de 99,1% do total de vagas.

No período, foram registradas 4,5 mil admissões e 3,8 mil desligamentos, mantendo a tendência de crescimento observada nos últimos meses. Nos primeiros dois meses de 2024, o estado acumula 1,3 mil novas vagas, enquanto, nos últimos 12 meses, o saldo chega a 8,5 mil postos de trabalho. Atualmente, o Amapá possui um estoque total de 96,5 mil trabalhadores formais.

Serviços

A análise por setores econômicos mostra que os serviços foram os maiores responsáveis pelo desempenho positivo, com um saldo de 752 empregos. A construção civil também teve um resultado favorável, com 36 novas vagas. Por outro lado, comércio (-56), indústria (-29) e agropecuária (-16) registraram quedas.

A maioria dos novos empregados tem ensino médio completo (703 trabalhadores), e os jovens entre 18 e 24 anos foram o grupo com maior saldo, somando 244 vagas. A participação feminina se destacou, representando quase a totalidade das contratações líquidas no estado.

Macapá

Entre os municípios, a capital Macapá liderou o ranking, com um saldo de 697 postos de trabalho e um estoque total de 79,8 mil empregos formais. Santana (+49), Tartarugalzinho (+10), Vitória do Jari (+5) e Calçoene (+4) também tiveram resultados positivos.