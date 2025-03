Com fim do defeso, Amapá inicia período oficial de pesca

O município de Tartarugalzinho sediou encontro de lideranças do setor para marcar retomada das atividades

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O município de Tartarugalzinho, localizado a 222 km de Macapá, foi escolhido para sediar um encontro de lideranças do setor pesqueiro neste domingo (16), marcando o início do período de pesca de 2025, no Amapá. O evento oficializou o fim do período de defeso. encerrado no dia 15 de março, que beneficiou mais de 15 mil pescadores artesanais que retomam suas atividades.

Durante a temporada de reprodução dos peixes, chamado de piracema, fica proibida a pesca, comercialização e o transporte de espécies como aracu, piau, curimatã, jeju, pacu, traíra, tamoatá, Apaiarí, pirapitinga, piranha, matrinxã, mapará, sardinha, aruanã, pescada-branca, curupeté e trairão, além de piratumaba e tambaqui. Durante este período, os pescadores recebem o seguro pago pelo governo federal.

“O setor pesqueiro é uma das bases da nossa economia e da cultura de Tartarugalzinho. É uma alegria ver nossa cidade sediando esse momento tão importante para os pescadores artesanais, que agora retomam suas atividades após o período do seguro defeso. Nosso compromisso é continuar fortalecendo esse setor, garantindo melhores condições de trabalho e incentivando o desenvolvimento sustentável da pesca”, assegurou o prefeito.

A cerimônia de abertura do período de pesca ocorreu na comunidade Lago Novo, uma das maiores concentrações de pescadores artesanais do estado. A programação contou com sorteio de materiais de pesca e uma feijoada gratuita para os trabalhadores do setor.

O evento reuniu importantes lideranças, como o presidente da Federação Amapaense de Pesca, Leidinaldo Gama, o vice-presidente Kindole Viana e a presidente da Colônia de Pescadores Z-12 de Tartarugalzinho, Ana Paula.

O prefeito Bruno Mineiro ressaltou a importância da pesca para a economia e a cultura local, reafirmando o apoio da gestão municipal aos trabalhadores do setor.

“A nossa gestão estará sempre de portas abertas para apoiar os pescadores do nosso município e de todo o estado”, acrescentou.

No encontro com o setor, pescadores receberam apetrechos de pesca, como malhadeiras e coletes salva-vidas.