Condenado por furto, homem é preso e começa a cumprir sentença

Crime ocorreu na cidade de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá determinou a prisão de um homem que respondia em liberdade pelo crime de furto. O mandado de prisão contra Aldino Brasil da Silva, de 46 anos, foi cumprido nesta quarta-feira (12), em Santana, a 17 km de Macapá,

Ele estava na Travessa G, no Bairro Mutirão do Paraíso, quando foi localizado pelos agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil.

De acordo com a decisão definitiva, Aldino terá que cumprir uma pena de 5 anos e 5 meses no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), em regime prisional fechado, decorrente de condenação transitada em julgado.

O condenado foi conduzido à 1ª Delegacia de Santana e depois encaminhado para audiência de custódia.