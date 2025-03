Confrontos entre Bope e FTA deixam 4 mortos em Porto Grande

Confrontos ocorreram neste domingo (2)

Por OLHO DE BOTO

Quatro criminosos foram mortos neste domingo (2) no município de Porto Grande, a 105 km de Macapá, em uma troca de tiros com policiais da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope. A ação ocorreu durante uma operação de combate ao crime organizado, realizada em parceria com a Força Tática da PM.

O bando era considerado de alta periculosidade e, segundo a polícia, coagia e ameaçava moradores rurais. Foram dois confrontos consecutivos, ambos decorrentes de denúncias anônimas.

As primeiras informações repassadas à polícia indicavam que dois indivíduos fortemente armados estavam ameaçando moradores de uma vila situada no km 142. Durante a averiguação da denúncia, os policiais relataram ter sido recebidos a tiros por dois homens, que correram e se abrigaram em uma casa. Na tentativa de prendê-los, houve um novo ataque contra os agentes de segurança pública, desta vez seguido de revide.

Por estarem distantes da sede do município e sem comunicação, os feridos foram socorridos nas viaturas da PM. Contudo, a dupla já chegou sem vida ao hospital da cidade.

Eles foram identificados como Jefferson Balieiro Coimbra, de 20 anos, que tinha passagens por tráfico de drogas, e Josiel Pereira dos Santos, de 36 anos, que respondia por estupro de vulnerável. Ambos eram membros da facção Família Terror do Amapá (FTA) e conhecidos como executores de crimes na localidade.

Segundo confronto

Enquanto os policiais finalizavam o relatório da primeira ocorrência, eles foram informados de que outros criminosos estariam reunidos na localidade de Nova Canaã, na estrada da 2ª Vicinal, se preparando para vingar as mortes de Jefferson e Josiel. A denúncia também foi repassada à Polícia Civil, que já monitorava movimentações suspeitas na região.

“Fomos novamente recebidos com disparos de arma de fogo por dois indivíduos que se esconderam dentro de uma casa de madeira. As equipes fizeram o cerco e verbalizaram para que se entregassem, porém, não obtivemos êxito nas negociações e, ainda, tivemos novo confronto”, detalhou o comandante responsável pela ocorrência.

Ao fim do tiroteio, Rômulo Balieiro de Araújo, de 31 anos, e seu irmão, Ruan Balieiro de Araújo, de 26, ainda apresentavam sinais vitais e foram socorridos ao hospital do município, onde os óbitos foram confirmados.

As quatro armas usadas pelo bando foram apresentadas à Polícia Civil do Amapá.