Cooperativa de Mineração do Amapá organiza ação social em Tartarugalzinho

Em parceria com os governos estadual e federal, serão oferecidos serviços médicos, odontológicos, de cidadania e orientação jurídica

Da REDAÇÃO

A Cooperativa de Mineração do Amapá (Coopemin) realizará, no dia 22 de março, uma grande ação de assistência social no município de Tartarugalzinho, localizado a 222 km da capital Macapá. A iniciativa visa atender moradores da região dos lagos com diversos serviços essenciais, incluindo atendimentos médicos, odontológicos, psicológicos, orientação jurídica e outras assistências. O evento é fruto de uma parceria entre a entidade e os governos estadual e federal.

Serviços Disponibilizados:

Saúde:

Atendimento odontológico com prevenção da saúde bucal e distribuição de kits;

Consultas com médico clínico geral;

Consulta de enfermagem;

Triagem e verificação de sinais vitais, incluindo aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia e oximetria de pulso;

Atendimento psicológico e fisioterapêutico;

Serviços de assistência social.

Orientação Jurídica e Cidadania:

Apoio jurídico para mulheres, famílias e trabalhadores;

Regularização fundiária e informações sobre terras pelo Instituto de Terras do Amapá (APTERRAS);

Apoio ao licenciamento e exploração mineral pela Secretaria de Mineração do Amapá (SEMIN).

Meio Ambiente e Agricultura:

Orientação sobre licenciamento ambiental e serviços relacionados;

Apoio ao licenciamento ambiental para produtores locais;

Assistência técnica para escavação e construção de tanques de piscicultura;

Doação de alevinos e ração para peixes;

Distribuição de produtos da agricultura familiar.

Esporte e Lazer:

Organização de um amistoso de futebol no município;

Apoio logístico para transporte do time do Esporte Clube Macapá.

O evento contará com o apoio de diversas entidades estaduais e federais. A programação ocorrerá na Escola Estadual Alzira de Lima Santos, situada na Rua Getúlio Vargas, s/n, bairro Novo 1, com início previsto para as 08h00 e encerramento às 13h00.