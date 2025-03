COP 30: Força Nacional realiza curso inédito no Amapá

Capacitação prepara agentes para missões estratégicas e pode mobilizar efetivo para a COP30, em Belém

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Força Nacional de Segurança Pública deu início, nesta quinta-feira (20), ao seu primeiro curso de Instrução de Nivelamento e Conhecimento (INC) no Amapá. A capacitação, promovida em parceria com o Governo do Estado e o Ministério da Justiça, ocorre no Instituto de Ensino de Segurança Pública (Iesp) e segue até 16 de abril, formando 80 novos profissionais aptos a atuar em missões pelo país.

Com um papel essencial na preservação da ordem pública e na segurança de pessoas e patrimônios, a Força Nacional reúne policiais militares, bombeiros, policiais civis e peritos para ações em território nacional, sob autorização do Ministério da Justiça. No Amapá, a formação também visa preparar agentes para reforçar a segurança da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece em novembro, em Belém (PA).

O curso fortalece a presença da Força Nacional na Região Norte, garantindo que os agentes da segurança pública do estado estejam alinhados com os protocolos de atuação da tropa, que é referência nacional em operações emergenciais, calamidades públicas e apoio estratégico aos estados.