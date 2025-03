Corregedoria da PM investiga oficial que teria ajudado delegado em flagrante forjado

Momento da abordagem ao carro do assessor é abordado pela PM, em outubro de 2024: no último dia 20 de março, o delegado Vladson Nascimento teve o afastamento determinado pelo Conselho Superior da Polícia Civil

Por SELES NAFES

A Corregedoria da Polícia Militar do Amapá decidiu abrir processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar a conduta do 1º tenente Estefan Johansson da Silva Ferreira, no flagrante supostamente armado contra um assessor parlamentar, em outubro do ano passado, na Rodovia Duca Serra, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

O procedimento foi aberto no último dia 20 de março, quase ao mesmo tempo em que o Conselho Superior da Polícia Civil do Amapá decidiu, por unanimidade, afastar de suas funções o delegado Vladson Souza Nascimento. Na prática, a decisão prolonga a determinação judicial que já tinha afastado o delegado.

Vladson Nascimento é investigado pelo crimes de abuso de autoridade e a suspeita de um flagrante forjado, entre outros crimes. Já o primeiro tenente Johansson, que seria cunhado dele e estava liderando a equipe na noite do flagrante, é mencionado nas mesmas denúncias e está sendo investigado por possíveis abusos de autoridade e perseguição.​

O caso ganhou destaque em outubro de 2024, quando Amadeu Moraes, assessor do deputado estadual Hildegard Gurgel (REP), e sua companheira, Semiana Chagas, foram presos sob acusação de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante a “Operação Protetor”, na Rodovia Duca Serra, e foi conduzida por policiais militares que alegaram ter encontrado drogas, dinheiro e um revólver no veículo do casal.

Contudo, investigações posteriores da Corregedoria da Polícia Civil sugerem que as provas podem ter sido plantadas, possivelmente como parte de um ato de vingança pessoal do delegado. Semiana é ex-companheira do delegado Vladson Nascimento, que teria usado a estrutura do Estado para organizar o flagrante junto com o tenente. ​

Em fevereiro de 2025, o delegado Vladson Nascimento foi exonerado do comando da delegacia de Pracuúba, município a 280 km de Macapá, e foi alvo de mandados de busca e apreensão numa operação da Corregedoria da PC.

A defesa do delegado Vladson Nascimento já criticou as investigações, alegando irregularidades e pressão política no caso, e relembrando a trajetória do policial no combate ao crime no estado. O Portal SN tenta ouvir a defesa do tenente Johansson.