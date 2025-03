Crime passional dentro do banheiro

Segundo a polícia, mulher matou o marido a facada dentro do banheiro de um bar após uma briga

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante após matar o marido com uma facada na madrugada deste domingo (30), no Distrito de Lourenço, em Calçoene.

De acordo com informações da polícia, o casal estava em um bar chamado Roda Viva, por volta de 2h30, quando teve um desentendimento possivelmente motivado por ciúmes.

Segundo testemunhas, após a discussão, Caio Viana de Amaral, também de 29 anos, foi seguido por Kellyani de Freitas de Araújo até o banheiro do estabelecimento, onde teria sido atacado pela esposa.

Mesmo gravemente ferido, Caio ainda tentou buscar ajuda, mas caiu em via pública. Populares o socorreram e o levaram ao posto de saúde da comunidade, onde o óbito foi constatado.

Kellyani foi presa em uma ação rápida da Polícia Militar. Ela estava dentro da Unidade Básica de Saúde buscando informações sobre o estado de saúde do marido quando foi surpreendida por uma equipe do 12º Batalhão, sob o comando do sargento Alves.

Aos policiais, a acusada revelou estar grávida de quatro meses. Ao saber que seria conduzida à delegacia pelo crime de homicídio, tentou resistir à prisão.

Ela segue sob custódia da Polícia Civil, aguardando audiência de custódia. A faca usada no crime não foi encontrada.