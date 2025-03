Criminoso que ameaçou policial em área rural morre em tiroteio com o Bope

Confronto ocorreu na madrugada desta sexta (14), na comunidade de São Joaquim do Pacuí, distrito de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um indivíduo detentor de uma longa ficha criminal acabou morto ao atacar a tiros uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope, na madrugada desta sexta-feira (14), no Distrito de São Joaquim do Pacuí.

As informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM indicavam que Mozaniel Maciel de Moraes, de 20 anos, havia ameaçado uma policial da comunidade. Ele estaria armado e se preparando para cometer um ataque em uma área rural conhecida como ‘Vai quem quer’.

Durante as incursões pela região, os militares informaram que o suspeito correu e entrou em uma área de mata. Ao ser localizado, desobedeceu à ordem de parada da polícia e começou a atirar em direção à equipe. Houve o revide e ele foi atingido.

No local, além da arma usada contra os policiais, foi encontrada uma sacola grande onde estavam uma balança de precisão e várias porções de drogas do tipo crack e maconha.

De acordo com o comandante da equipe policial, por estarem em uma área de difícil acesso e sem comunicação, Mozaniel teve que ser socorrido na viatura da polícia até a Unidade Básica de Saúde de Cutias, onde óbito foi confirmado. Ele também relatou que o suspeito era conhecido pela prática de tráfico de drogas, investigado pelo desaparecimento de uma pessoa e, ainda, possuía anotações criminais por homicídio, ameaça com arma de fogo e tentativa de homicídio com arma branca.