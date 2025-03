Delegação de artistas divulga cultura do Amapá no Carnaval de Salvador

Por SELES NAFES

Desde ontem (2), uma delegação de artistas e representantes do Governo do Amapá estão levando a cultura amapaense para um dos maiores eventos populares do mundo, o Carnaval de Salvador. O grupo fará até hoje (3) apresentações no camarote do cantor e compositor Carlinhos Brown, localizado no tradicional circuito Barra-Ondina, onde a música e a dança do Amapá ganharão visibilidade nacional e internacional.

Carlinhos Brown, reconhecido ícone da música brasileira, foi nomeado “Embaixador do Marabaixo” pelo Governo do Amapá no ano passadp. Após visitar o estado e conhecer de perto essa manifestação cultural afro-amapaense, ele organizou a exposição fotográfica “Amazônia Negra: Expedição Amapá”, que está sendo exibida durante o Carnaval baiano. A mostra destaca a conexão entre as culturas do Amapá e da Bahia, enfatizando suas raízes ancestrais em comum.

A delegação conta com grandes nomes da música amapaense, como Patrícia Bastos, Brenda Melo, Enrico Di Miceli, Finéias Nelluty, Jhimmy Feiches, Pretogonista, João Amorim e Silmara Lobato, que estão apresentando ritmos tradicionais como Marabaixo, Batuque, Zouk e Kasekó. A dança também terá destaque com a participação da dançadeira Mery Baraká, que levará ao palco a expressão corporal e a ancestralidade do Marabaixo.

Além das apresentações musicais, a força da percussão amapaense será representada por Nena Silva e Ismael Biluca, percussionistas do Quilombo do Curiaú. Eles estão tocando as caixas de Marabaixo, instrumento símbolo da resistência cultural afro-amapaense. A presença do grupo reforça o intercâmbio entre o Amapá e a Bahia, promovendo um encontro de tradições afro-brasileiras.

O evento é visto como uma oportunidade estratégica para dar mais visibilidade às manifestações culturais do Amapá, permitindo que a música e as tradições do estado ganhem reconhecimento em um cenário global. O Carnaval de Salvador, conhecido por sua diversidade e conexão com as raízes africanas, é um espaço ideal para fortalecer essa ponte cultural entre Norte e Nordeste.