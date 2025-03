Dentista clandestino usava alicate de unha em atendimentos

Imagens da operação revelam uso de alicates de unha e cadeiras velhas em atendimentos clandestinos

Nesta quinta-feira (20), a Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Laranjal do Jari (1ª DPLJ), cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um homem suspeito de exercer ilegalmente a profissão de dentista. A denúncia foi apresentada pelo Conselho Regional de Odontologia do Amapá e apontava um grave risco à saúde pública.

Em vídeo divulgado durante o cumprimento da operação, é possível ver que foram apreendidos diversos objetos utilizados na prática ilegal, incluindo alicates de unha, cadeiras velhas e outras ferramentas impróprias para procedimentos odontológicos.

O delegado Breno Esteves, titular da 1ª DPLJ, explicou que a equipe investigativa recebeu a denúncia do Conselho e, após diligências, formalizou a representação pelo mandado de busca no local indicado.

“O exercício ilegal da odontologia e da medicina são muito perigosos, pois podem resultar em sérios danos à saúde da pessoa atendida. Faço um alerta para que a sociedade procure atendimento sempre com profissionais credenciados. Esperamos que essa operação sirva como um alerta à população quanto aos riscos de se submeter a serviços prestados por indivíduos não habilitados”, destacou o delegado.

A divulgação das imagens da operação chamou atenção para as condições precárias do atendimento oferecido pelo investigado. O ambiente improvisado e a falta de equipamentos adequados evidenciam o risco que pacientes corriam ao buscar o serviço clandestino.