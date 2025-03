‘Deram pressão e entreguei dinheiro’: empreiteiro volta a dizer que entregou propinas a secretário

Claudiano Monteiro prestou depoimento em processo que apura ameaça de danos em obra que ele executou, mas não recebeu

Por SELES NAFES

O empreiteiro Claudiano Monteiro voltou a afirmar que entregou propinas ao secretário de Obras da Prefeitura de Macapá, Cássio Cruz. A declaração foi dada na última sexta-feira (14), em novo depoimento do empresário numa ação criminal do Ministério Público, que apura a ameaça de remoção do alambrado da arena esportiva no bairro Mestre Oscar, na zona norte de Macapá.

Diante do juiz Mateus Pavão, o empresário, que é dono da construtora CM de Oliveira Cia, iniciou o depoimento reafirmando que “recebeu pressão e entregou dinheiro a eles”, em referência aos gestores da prefeitura. No primeiro depoimento, em outro processo por calúnia e difamação movido por Cássio Cruz, ocorrido em julho do ano passado, Claudiano afirmou que entregou dinheiro diversas vezes ao secretário. O gestor da Semob teria informado ao empresário que parte da propina pelo pagamento de faturas iria para um “chefe”, sem mencionar nomes.

Em setembro do ano passado, a prefeitura e a Semob foram alvos da Operação Plattea, da Polícia Federal, que investiga o pagamento de meio milhão de reais em propina pela obra da Praça Jacy Barata, que nos primeiros anos também foi conduzida pela empresa de Claudiano Monteiro.

Pressão e fotos

No processo em que houve o novo depoimento, a origem foi a arena do conjunto Mestre Oscar. Claudiano Monteiro executou a obra, mas recebeu um pedido de Cássio Cruz e do prefeito Antônio Furlan (MDB) para que um alambrado de futebol fosse construído no entorno da arena, o que não constava no projeto.

Para custear a obra, a prefeitura concordou em conceder um aditivo, e a inauguração foi marcada para o dia 31 de dezembro de 2022. A obra foi concluída e entregue com o serviço adicional do alambrado, mas nenhum centavo foi pago. O empreiteiro afirmou que cobrou pelo pagamento diversas vezes, até que decidiu ir ao local ameaçar retirar o alambrado.

“Era apenas pressão para ver se iam me pagar. Nada foi retirado. Eu queria chamar a atenção da mídia para que o prefeito fizesse o pagamento. Fiz a obra com recurso federal e aditivo com recurso municipal. Eu acelerei a obra pra ele fazer a entrega com a promessa de fazerem o pagamento”, comentou ao magistrado.

Mesmo assim, a Guarda Municipal foi até o local e levou funcionários de Claudiano para prestar depoimento no Ciosp do Pacoval. O empresário decidiu também ir, e lá ele teria descoberto que o contrato da obra havia sido repassado a outra empresa.

“A minha empresa executou a obra. Fui na delegacia para esclarecer os fatos. O delegado só queria ouvir a assessora (da Semob) afirmando que eu queria destruir uma obra pública que eu não executei. Quando insisti, ele resolveu me ouvir”, relembrou.

O empreiteiro disse ter ficado surpreso quando uma assessora da Semob apresentou ao delegado o contrato em nome de outra empresa, que incluía até um relatório fotográfico.

“Mas as fotos eram do relatório da minha empresa. Eles retiraram datas e a localização das fotos que foram tiradas com georreferenciamento, e pagaram um valor maior para outra empresa, de R$ 338.470,70. O valor original era de R$ 293 mil”, acrescentou.

O magistrado ainda ouvirá testemunhas e documentos de ambas as partes antes de julgar o processo.