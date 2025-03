Detento de Bangu VII comandava ‘golpe do falso sequestro’ no Amapá

Jefferson Lima de Andrade, de 31 anos, cumpre pena no Rio. Além dele, uma ex-namorada que simulava voz da vítima sequestrada foi indiciada

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá, com o apoio de agentes do Rio de Janeiro, identificou e indiciou dois criminosos envolvidos em um esquema de falso sequestro na cidade de Macapá. O líder da fraude, um homem de 31 anos, já cumpre pena no presídio de Bangu (RJ) por diversos crimes, enquanto sua suposta ex-namorada, de 32 anos, também foi apontada como participante do golpe. A dupla utilizava a técnica do amedrontamento telefônico para extorquir vítimas, explorando sua vulnerabilidade emocional.

O crime investigado ocorreu na madrugada de 26 de novembro de 2024, quando um morador de Macapá recebeu uma ligação informando que sua irmã havia sido sequestrada. Para convencê-lo, o criminoso colocou na linha uma mulher que imitava a voz da suposta refém, pedindo desesperadamente para que o irmão realizasse uma transferência via PIX. Assustado, ele atendeu à exigência e enviou o valor para uma conta bancária vinculada ao Rio de Janeiro. O valor não foi divulgado.

As investigações da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), em parceria com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, levaram à identificação da mulher que recebeu a quantia. Em depoimento, ela admitiu ter participado da fraude a pedido de seu ex-namorado, que, mesmo preso, comandava o golpe de dentro da penitenciária Nelson Hungria (Bangu VII).

O Portal SN apurou que o criminoso se chama Jefferson Lima de Andrade, de 31 anos. Ele já possuía uma extensa ficha de processos, incluindo porte ilegal de armas, roubo majorado, tráfico de drogas e associação criminosa. Durante o interrogatório, a mulher revelou que seu papel no esquema era receber os valores e repassar uma parte ao detento, ficando com uma porcentagem da quantia como recompensa.

O golpe do falso sequestro tem se tornado cada vez mais comum no país, aproveitando-se do pânico e da falta de tempo para checagem da veracidade das informações. Criminosos utilizam dados obtidos em redes sociais para tornar as ameaças mais convincentes e levar as vítimas ao desespero, garantindo que o dinheiro seja transferido rapidamente.

A polícia orienta a população sobre a importância de manter a calma ao receber ligações desse tipo e sempre buscar confirmar a segurança dos familiares antes de tomar qualquer atitude. Em seguida, é necessário denunciar imediatamente às autoridades.