Detento em condicional corre ao ver patrulha, mas tropeça, cai e acaba preso com drogas

Ação foi da Companhia de Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo) da Polícia Militar do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento em liberdade condicional foi flagrado com várias porções de drogas na noite desta quarta-feira (19), durante uma ação da Companhia de Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo) da Polícia Militar do Amapá, na zona norte de Macapá.

José Costa Pereira, de 21 anos, estava entre as quadras 7 e 8 do habitacional Macapaba quando avistou a patrulha se aproximando em motocicletas e correu. Porém, durante a fuga, caiu em via pública e logo foi alcançado.

Segundo os militares, a tornozeleira que o detento usava estava desligada e em seu bolso foram encontradas 1 porção grande de crack e outras 12 de maconha.

Outro flagrante

Duas horas depois, no Bairro do Zerão, zona sul de Macapá, a mesma equipe da Patamo prendeu, também por tráfico de drogas, Marcelo Ferreira Pacheco dos Santos, de 19 anos. Ele estava na entrada de uma ponte da Avenida inspetor Orlando Dias, em meio a outros indivíduos que pularam no lago e conseguiram fugir.

Já Marcelo, ficou para trás e foi flagrado com 15 porções de maconha e 6 de cocaína, além uma quantia em dinheiro, R$ 108.

Aos policiais, o suspeito contou que estava traficando para quitar uma dívida que teria com uma facção criminosa.