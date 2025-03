Detran muda regras da prova prática

Mudanças começam a valer a partir de 1º de abril. Órgão disponibiliza 15 carros e 6 motocicletas para quem for fazer a prova prática.

Da REDAÇÃO

O Departamento Estadual de Trânsito do Amapá anunciou mudanças na prova prática de direção veicular, visando melhorar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e aumentar a transparência nos exames.

A partir de agora, os candidatos poderão utilizar veículos do próprio Detran equipados com sistema de telemetria, além de contar com a possibilidade de reaproveitamento da aprovação na baliza em caso de reteste.

Os candidatos terão a opção de realizar o teste de direção em carros disponibilizados pelo Detran, equipados com telemetria, tecnologia que garante um monitoramento completo do exame. O sistema, ativo desde 19 de fevereiro, inclui câmeras de vídeo e áudio, além de sensores na embreagem, setas, freio de mão, cinto de segurança e motor. Os dados são armazenados em um HD, permitindo maior controle e segurança no processo de avaliação.

Com a mudança, os candidatos poderão optar pelos veículos do Detran tanto no primeiro teste quanto no reteste. A frota exclusiva para exames conta com 15 carros e 6 motocicletas, todos novos e usados apenas para a realização da prova.

Para utilizar um dos veículos da instituição, o candidato deverá pagar uma taxa de aluguel no valor de R$ 180, além da taxa de marcação do exame prático, que custa R$ 90.

Reaproveitamento da baliza

Outra mudança significativa, que entrará em vigor a partir de 1º de abril, é o reaproveitamento da aprovação na baliza. Com a nova regra, caso o candidato seja aprovado na baliza, mas reprovado no percurso, ele não precisará repetir essa etapa na nova tentativa. O sistema do Detran do Amapá registrará a aprovação da baliza, permitindo que o candidato realize apenas o percurso na prova seguinte.

Para facilitar a vida dos candidatos, o Detran também implementou um sistema que permite o reagendamento rápido em caso de reprovação. O aluno poderá remarcar o exame no mesmo dia ou no dia seguinte, conforme a disponibilidade de horários.

O agendamento da prova está disponível NESTE LINK.