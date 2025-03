Discussão durante bebedeira termina em morte no interior do Amapá

Crime ocorreu em um bar, no Distrito do Lourenço, em Calçoene, a 370 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma bebedeira entre dois homens acabou em homicídio na noite deste sábado (8), no Distrito do Lourenço, em Calçoene, a 370 km de Macapá. O crime ocorreu no Bar do Rato, por volta de 20h.

Deilson Corrêa de Paula, de 29 anos, foi esfaqueado por um andarilho e morreu dentro do estabelecimento comercial. O autor das facadas, identificado como Elias Pereira dos Santos Lima, de 59 anos, fugiu do local, mas a polícia agiu rápido e ele foi preso ainda nas imediações da cena do crime por uma equipe do 12º Batalhão da PM.

Testemunhas disseram à polícia que a vítima e o acusado estavam bebendo quando se desentenderam. Mas a motivação da discussão não foi revelada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amapá.