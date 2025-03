“É o mais talentoso do nosso elenco”, afirma Bellingham sobre Rodrygo

Jogador inglês elogia o brasileiro em meio a debates sobre o quarteto ofensivo do Real Madrid. Veja os detalhes e os salários dos brasileiros na equipe espanhola

O Real Madrid conta com um quarteto ofensivo de peso, formado por Vinicius Júnior, Rodrygo, Kylian Mbappé e Jude Bellingham. Para muitos, esse ataque é o mais perigoso do futebol mundial.

Ainda assim, Rodrygo, conhecido como Rayo, muitas vezes é tratado como coadjuvante, com análises que destacam apenas um trio no ataque. No entanto, seus próprios companheiros reforçam sua importância, especialmente pelo papel decisivo que desempenha.

Bellingham fala sobre Rodrygo

O Real Madrid eliminou o Manchester City mais uma vez na Champions League. Após vencer a ida por 3 a 2, na Inglaterra, o time espanhol garantiu a vaga na semifinal com uma vitória por 3 a 1 no Santiago Bernabéu. Rodrygo abriu o placar no jogo decisivo.

Após a partida, Bellingham concedeu entrevista à CBS Sports e, ao ser perguntado por Thierry Henry sobre quem era o jogador mais subestimado do quarteto, o inglês não hesitou em elogiar o brasileiro.

“Rodrygo é o mais talentoso do nosso elenco. E também o que mais se sacrifica, porque todos sabemos que sua melhor posição é na esquerda, e ele nunca reclama”, afirmou Bellingham.

Rodrygo jogou os 90 minutos na decisão e, em entrevista à TNT Sports, destacou sua satisfação com o reconhecimento de Ancelotti.

“O que eu mais gostei foram os 90 minutos em campo. Toda vez que a placa sobe, eu já olho para ver se sou eu. É bom ser recompensado assim, pelo trabalho que faço, ajudando tanto na defesa quanto no ataque. Acho que o Mister (Carlo Ancelotti) viu isso e por isso me deixou em campo”, disse o atacante.

Apesar das frequentes especulações sobre sua saída, Rodrygo reforça que está feliz no Real Madrid e não pretende deixar o clube.

Os salários brasileiros no Real Madrid

O Real Madrid conta com quatro brasileiros no elenco, todos com papéis importantes na equipe. Vinicius Júnior é o mais bem pago, recebendo um salário bruto anual de €20,83 milhões (cerca de R$ 123 milhões), o equivalente a R$ 10 milhões por mês. Além disso, tem uma bonificação por metas que pode chegar a €4,17 milhões (R$ 25 milhões). Atualmente, ele tem o terceiro maior salário do clube, mas uma renovação está em andamento.