Em batedeira de açaí, três são presos acusados de tráfico

Ação ocorreu na Baixada do Ambrósio, durante incursão de equipes da PM do município

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma operação denominada “Força Total”, realizada pela Polícia Militar (PM-AP), através do 4º Batalhão, nas primeiras horas desta quinta-feira (20), resultou na apreensão de três indivíduos acusados de tráfico de drogas. A ação ocorreu na Área Portuária, local de difícil acesso conhecido popularmente como “Baixada do Ambrósio”.

Durante a entrada dos policiais pelas Passagens Jesus de Nazaré, 14 de Janeiro e Calçoene, os militares suspeitaram de um individuo e com ele, encontraram uma quantidade significativa de substâncias supostamente entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro trocado. Durante o trajeto de saída das equipes, uma usuária de drogas, bastante conhecida na área, levantou suspeita em frente a uma batedeira de açaí. Ao perceber que seria abordada, conseguiu fugir, mas no interior do estabelecimento, dois indivíduos se esconderam. Com eles foram encontrados, escondidos atrás de um balcão, cerca de 500g do que seria cocaína.

Os presos foram identificados sendo, Guilherme Henrique Bulhosa de 18 anos que já responde por três homicídios. Num deles mais recentes, ele foi acusado de amarrar e em seguida alvejar a vítima que morreu horas depois no Hospital Estadual (HE) de Santana. Além dele, Cleyson Sá dos Santos de 23 anos e Danilo da Silva Gemaque de 21, eram quem estavam na batedeira de açaí com entorpecentes, quantia em dinheiro e produtos supostamente penhorados por usuários de drogas.

“Essa operação conjunta, reuniu todas as unidades da Polícia Militar do município, realizando ação de saturação nas áreas vermelhas do município. Essa é uma área considerada de alto risco e conseguimos prender esses três indivíduos. Acho que conseguimos dar uma resposta, um golpe (prejuízo), mas sabemos que ainda existem muitos pontos de tráfico de drogas naquela região e vamos continuar nossas ações na área”, explicou o sargento Marcos Branco.

Em poder dos acusados, a PM encontrou ainda eletrodomésticos, vídeo games, joias, aparelhos celulares, máquinas de cartões, dinheiro trocado, relógios, diversas porções do que seria maconha e crack. Guilherme Bulhosa, Cleyson Sá e Danilo da Silva, foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), de Santana e irão responder pelo crime de tráfico de entorpecentes.