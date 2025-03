Em conexão com a natureza, novo condomínio oferece segurança e lazer

Localizado a 900 metros da BR-210, o Porto Alegre oferecerá também uma grande variedade de espaços de lazer

Da REDAÇÃO

A Zona Norte de Macapá está ganhando um novo conceito de moradia com o Condomínio Porto Alegre, um empreendimento que une infraestrutura moderna, segurança e diversas opções de lazer. Localizado na Rodovia do Curiaú, a apenas 900 metros da BR-210, o projeto é desenvolvido pelas empresas Floresta Tropical e Dumond Engenharia, referências no setor imobiliário.

Qualidade de vida em um só lugar

Com 500 lotes amplos de 10m x 20m, o condomínio foi planejado para oferecer conforto e privacidade aos moradores. Além do contato com a natureza, a localização garante acesso rápido a diferentes pontos da cidade, equilibrando praticidade e tranquilidade.

Lazer para todas as idades

A infraestrutura do Porto Alegre inclui áreas de lazer completas para toda a família, como:

Academia para adultos e crianças

Playground infantil

Pet Place para os animais de estimação

Quadra poliesportiva e quadra de areia

Malocas para churrasco e eventos

Salão de festas

Pista de skate

Maloca suspensa sobre a lagoa, ideal para momentos de relaxamento

Segurança como prioridade

O condomínio será completamente murado e contará com controle rigoroso de entrada e saída. Para reforçar a segurança, haverá monitoramento 24h e uma equipe de vigilância com patrulhamento motorizado.

Facilidade no pagamento e cronograma de entrega

Os lotes podem ser adquiridos com entrada de 10% e parcelamento em até 120 vezes. O condomínio já possui rede de esgoto, abastecimento de água e muros concluídos. O asfaltamento interno está em fase final, com previsão de entrega ainda este ano. As áreas de lazer serão finalizadas no próximo ano.

Como garantir seu lote

Para mais informações, os interessados podem contatar o corretor Diodenes Oliveira pelo WhatsApp (96) 98404-4459 ou acompanhar as atualizações pelo Instagram @diodeness_corretor.