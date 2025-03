Em Santana, bloco em que Furlan desfilava tem briga generalizada

Pancadaria entre vários homens estourou a poucos metros do prefeito de Macapá, que ainda olhou a confusão e prosseguiu o desfile

Por SELES NAFES

Foi tensa a estreia do prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), no Carnaval de Santana, município a 17 km da capital. Por pouco, ele escapou de uma briga generalizada durante o desfile do bloco que participava na madrugada deste domingo (1º).

Mais cedo, Furlan havia anunciado em suas redes sociais que faria sua estreia no Carnaval de Santana desfilando no bloco My Love, ao lado da primeira-dama, Rayssa Furlan.

A confusão foi registrada por vários espectadores de diferentes ângulos. Em um dos vídeos, é possível ver o prefeito caminhando com um grupo de apoiadores e foliões quando, cerca de cinco metros atrás dele, uma briga generalizada se inicia.

Furlan chega a se virar para ver o que estava acontecendo, mas consegue continuar o desfile sem problemas.

O tumulto começou com intensa troca de socos entre vários homens, até que os envolvidos se dispersam e a confusão se concentra em quatro homens. Algumas mulheres tentam impedir a confusão.

Não há registro de seguranças do bloco intervindo. Até o momento, não há informações sobre prisões. Apesar do incidente, o prefeito conseguiu concluir o desfile sem maiores consequências.