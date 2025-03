Em Santana, festa do crime organizado termina com morte de adolescente faccionado

Confronto ocorreu ainda na madrugada de domingo (23), no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um faccionado de 14 anos de idade morreu em troca de tiros com a Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Amapá, enquanto comemorava o aniversário de 10 anos de uma organização criminosa atuante no estado.

O confronto aconteceu no início da madrugada deste domingo (23), no Bairro Paraíso, em Santana zona, a 17 km de Macapá.

Apesar da pouca idade, os policias relataram que o adolescente era bastante conhecido no município de Santana, principalmente pelas práticas de tráfico de drogas, homicídio e roubo. E que entre suas ações ocorridas no passado, teria cometido um assassinato na Escola Biragh e, mais recente, um assalto na Área Portuária, onde acabou baleando um atendente.

As informações repassadas pelo serviço de inteligência indicavam que vários indivíduos estavam em uma festa, na Avenida Júlio Cardoso, consumindo drogas e efetuando disparos de armas de fogo, em comemoração ao aniversário da facção criminosa Família Terror do Amapá (FTA).

A equipe policial detalhou que, na chegada ao local, um suspeito de camisa vermelha correu quando avistou as viaturas e entrou em um dos cômodos da casa em que era realizada a festa, onde a patrulha foi recebida a tiros e revidou. O Samu foi chamado e confirmou o óbito no local.

Com o menor, os policiais disseram ter encontrado, além de uma arma de fogo, cinco porções de cocaína.