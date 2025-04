Embriagado, homem é preso após efetuar disparos em frente à igreja

Caso ocorreu no bairro Marabaixo II, zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Com visíveis sinais de embriaguez, um homem de 43 anos foi preso pela PM do Amapá, no domingo (30), por porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública. O caso ocorreu no bairro Marabaixo II, zona oeste de Macapá.

A equipe do 8º Batalhão da PM foi acionada pelo sargento M. Reis, que informou sobre disparos de arma de fogo efetuados por um indivíduo em uma caminhonete branca, em frente a uma igreja localizada na Linha E. Segundo o militar, o veículo havia se deslocado em direção ao Parque dos Buritis.

Os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram abordar o veículo, uma Ford Ranger XLT branca, alguns quilômetros à frente. No carro, estavam Arthur Cezar Sousa Oliveira, o condutor, e dois passageiros. Durante a abordagem, os policiais constataram que Arthur apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada e falta de equilíbrio.

Após revista no veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 32 com seis munições, sendo duas deflagradas e quatro intactas. Arthur negou ter efetuado os disparos, mas acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. Ele foi conduzido ao Ciosp do Pacoval. O veículo também foi apreendido.