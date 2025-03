Empresa de SC acerta compra de duas hidrelétricas no AP por R$ 2,9 bilhões

Cachoeira Caldeirão (foto de Seles Nafes) e Santo Antônio foram adquiridas pela Engie Brasil

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A multinacional Engie Brasil Energia anunciou a aquisição de duas usinas hidrelétricas no Amapá: a Cachoeira Caldeirão, em Ferreira Gomes, e a Santo Antônio do Jari, localizada entre Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA). O valor da transação é de aproximadamente R$ 2,9 bilhões, incluindo R$ 671 milhões à dívida líquida.

A empresa é líder nacional na geração de energia a partir de fontes 100% renováveis. A aquisição reforça essa posição com a adição 612 MW a sua capacidade instalada. Atualmente, toda a produção é comercializada no mercado.

“Seguimos comprometidos com um crescimento sustentável e responsável. Essa operação nos permite alongar o prazo médio de concessões, com capacidade totalmente contratada no longo prazo”, avaliou no site da empresa o diretor-presidente da Engie, Eduardo Sattamini,

Atualmente, a Engie possui gera 11,3 gigawatts em 115 usinas, incluindo 11 hidrelétricas e 104 usinas complementares de biomassa, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), eólicas e solares.

A Usina Hidrelétrica Santo Antônio do Jari possui capacidade instalada de 393 MW. O complexo opera desde 2014, com concessão é válida até outubro de 2045.

Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão tem capacidade de 219 MW e capacidade comercial de 123 MW médios. Em operação desde 2016, sua concessão se estende até agosto de 2048. Ambas pertenciam à empresa EDP.

Com sede Florianópolis (SC), a Engie Brasil tem empreendimentos e escritórios em várias capitais, como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.