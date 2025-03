Estreia na TV: ‘Amazônia em Pauta debate sobre o papel da floresta no clima global

NO AMAZON SAT

NO AMAZON SAT

Programa será apresentado pelo jornalista Olímpio Guarany, do Amapá

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Nesta terça-feira, 25 de março, estreia o programa Amazônia em Pauta, uma série semanal que trará discussões aprofundadas sobre os principais desafios ambientais, sociais e climáticos da Amazônia. O programa será exibido às 21h na TV Amazon Sat e transmitido pelo canal GTV no YouTube (@oguarany).

Com apresentação do jornalista e documentarista Olímpio Guarany, o programa irá ao ar todas as terças-feiras até a realização da COP 30, em Belém, reunindo especialistas, lideranças e pesquisadores para debater soluções sustentáveis para a região.

Episódio de estreia: O papel da Amazônia no equilíbrio climático global

O primeiro episódio abordará a influência da Amazônia no regime de chuvas, na regulação do clima e na estabilidade ambiental do planeta, além dos riscos de ultrapassarmos o chamado ponto de não retorno.

Convidados do episódio:

Dr. José Benatti : professor, jurista, ex-presidente do IPAM, doutor em direito fundiário e ambiental, e referência nacional em políticas públicas para a Amazônia.

Prof. Dr. João Cláudio Arroyo: cientista, doutor em Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, escritor, coordenador de pós-graduação da Unama e presidente do ISSAR.

Formato do programa

O programa será estruturado em três blocos:

Contextualização – apresentação de dados atualizados e imagens exclusivas. Diálogo – debate com especialistas convidados. Encaminhamentos – propostas para políticas públicas e soluções sustentáveis.

O Amazônia em Pauta também contará com um Conselho Editorial formado por cientistas, professores universitários, pesquisadores e lideranças comunitárias, garantindo um debate qualificado e relevante.

Interação com o público

O programa será desdobrado nas redes sociais, com cortes, enquetes e a participação ativa do público por meio da hashtag #AmazôniaEmPauta.

Serviço

📺 Exibição: Amazon Sat

📹 Transmissão online: YouTube – GTV (@oguarany)

🕘 Horário: Toda terça, às 21h (horário de Brasília)

📆 Estreia: HOJE – 25 de março de 2025

📞 Contato com a produção: (96) 98132-0809