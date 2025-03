Estudantes se arriscam pendurados em caçamba em movimento

Imagens que circularam nas redes sociais mostram dois jovens dançando e, em seguida, se pendurando no veículo

Por RODRIGO DIAS

Um flagrante alarmante foi registrado na tarde desta sexta-feira (21) na Rua Santos Dumont, esquina com a Avenida Felipe Camarão, no bairro Buritizal, em Macapá. Por volta das 12h, horário de saída dos alunos da Escola Estadual Sebastiana Lenir, um grupo de estudantes se pendurou na traseira de uma caçamba em movimento, colocando suas vidas em risco.

As imagens, que circularam nas redes sociais, mostram dois jovens dançando e, em seguida, se pendurando no veículo em movimento. Outros estudantes, presentes no local, filmam a cena e riem da situação. A caçamba ganha velocidade e os jovens decidem pular, momento em que a sandália de um deles se rompe.

O vídeo gerou grande preocupação e alerta para o perigo da ação. Caso um dos jovens caísse, poderia ser atropelado por outro veículo e o motorista seria responsabilizado.

A prática de se pendurar em veículos em movimento é extremamente perigosa e pode resultar em acidentes graves, com consequências fatais. Além do risco de queda e atropelamento, os jovens também se expõem a outros perigos, como colisões com outros veículos ou objetos na via.

Diante do ocorrido, é fundamental que os jovens compreendam os perigos envolvidos e que os adultos estejam atentos para evitar que situações como essa se repitam.