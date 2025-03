Exames para prevenção do câncer são ofertados pela Alap a mulheres

Aendimentos são realizados na unidade móvel "Carreta do Amor", do Hospital de Amor de Barretos, na sede da Alap, até esta sexta (21)

A Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), por meio da Divisão de Saúde, realiza a ação “Sextou com Saúde – Especial Dia da Mulher”, encerrando as atividades do Mês Lilás. A programação oferece exames gratuitos para prevenção do câncer de mama e do colo do útero, atendendo servidoras da Casa e mulheres da comunidade.

Os atendimentos são realizados na unidade móvel “Carreta do Amor”, do Hospital de Amor de Barretos, referência nacional em oncologia. Instalada na sede da Alap, a carreta atenderá até sexta-feira (21), com expectativa de beneficiar mais de 200 mulheres.

“Neste Mês da Mulher, precisamos fortalecer essas pautas e ampliar o acesso à saúde feminina. A Assembleia Legislativa reafirma seu compromisso com essa causa por meio dessa ação essencial”, afirmou a presidente da Alap, deputada Alliny Serrão (União Brasil).

A programação inclui exames de mamografia, preventivo do câncer do colo do útero (PCCU), acolhimento, triagem e orientações médicas. O chefe da Divisão de Saúde da Alap, Willian Valério da Silva, destacou a importância da participação feminina: “O engajamento das servidoras e da comunidade fortalece essa ação de prevenção e cuidado.”

No primeiro dia do evento, foi realizada a triagem das participantes, com conferência de documentos e organização do atendimento. Após os exames, haverá entrega de brindes e encerramento da ação.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil, com estimativa de 73 mil novos casos anuais, enquanto o câncer do colo do útero é o terceiro mais frequente, com previsão de 17 mil casos por ano. Ambos podem ser prevenidos com exames periódicos e vacinação contra o HPV.