Executor de rivais é morto em quintal após atirador pedir água

Crime ocorreu no Bairro Ipê, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem procurado pela Justiça amapaense por homicídio foi assassinado a tiros no fim da noite deste domingo (16), no quintal de uma casa localizada no conjunto Mestre Oscar, no Bairro Ipê, zona norte de Macapá.

O crime foi cometido por um indivíduo ainda desconhecido, descrito como alto, magro, com barba, que estava em uma motocicleta de cor vermelha.

O alvo foi Weverton Vinicius da Luz Oliveira, o Tiririca, de 24 anos, atacado com pelo menos seis disparos de pistola calibre 380.

Testemunhas disseram à polícia ter visto Tiririca e o autor do crime chegando juntos ao local do homicídio, e que Ewerton desceu da garupa da moto e entrou na casa, mas logo foi seguido e morto pelo motoqueiro.

Uma das moradoras contou que o atirador ainda chegou a pedir água antes de invadir a casa e surpreender a vítima no quintal.

Agora, os investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) buscam entender o motivo de Weverton ter ido a residência acompanhado do motoqueiro, já que não morava no local.

Os policiais já sabem que Tiririca integrava uma facção criminosa e tinha a função de executar rivais, por conta disso, estava com a prisão decretada. O atirador segue foragido.