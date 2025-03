Faccionado com extensa ficha criminal morre em tiroteio com o GTA

Ação policial ocorreu na manhã deste terça-feira (12), no município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um confronto entre policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA) e um integrante de uma facção criminosa terminou com a morte do suspeito na manhã desta terça-feira (12), no Bairro Hospitalidade, em Santana, município a 17 km de Macapá.

Identificado como Carlos Henrique Façanha Lima, de 19 anos, o criminoso, apesar da pouca idade, tinha uma extensa ficha criminal e era considerado um dos líderes de uma organização criminosa com forte atuação no estado.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do GTA, as forças de segurança estavam no patrulhamento da Operação Protetor, quando receberam informações sobre a localização do suspeito.

Carlos Henrique estava em casa quando os policiais chegaram ao local. Ao perceber a presença das forças de segurança, ele tentou escapar pelos quintais das residências vizinhas. No entanto, ao se deparar com os policiais do GTA, reagiu e disparou contra a equipe. No tiroteio, foi atingido e não resistiu aos ferimentos.

“Tínhamos informações do paradeiro desse indivíduo que, apesar da pouca idade, é considerado perigoso e com forte poder de comando dentro de uma facção criminosa. Desta vez, conseguimos identificar onde ele estava, tentou fugir, mas foi alcançado. Atirou contra a equipe policial e, no revide, foi atingido”, afirmou o capitão.

O suspeito era acusado de envolvimento em diversos homicídios e ataques a grupos rivais. No ano passado, ele foi preso pelo GTA após um roubo de carro, quando foram apreendidas munições e dinheiro. Na ação desta terça, ele portava uma pistola calibre 380, um carregador e 13 munições do mesmo calibre.

O capitão Bryan avisou A Operação Protetor segue em andamento, com o objetivo de desarticular outros integrantes da facção e coibir a ação de grupos criminosos na região.