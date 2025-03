Faccionado morre em tiroteio com o Patamo durante ‘comemorações’ do crime organizado

Troca de tiros ocorreu na noite de domingo (23), em uma mercearia no habitacional Miracema, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um membro da facção Família Terror do Amapá morreu em troca de tiros com policiais do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo) durante as ‘comemorações’ ilegais do aniversário de 10 anos de fundação do grupo criminoso.

A ‘festa’, com destaque para hasteamento de bandeiras que faziam alusão à facção e muito barulho de fogos de artifício em diversos bairros da cidade, é considerada delito de apologia ao crime pela polícia.

Por isso a ‘celebração’ no habitacional Miracema, na zona norte da capital, com criminosos exibindo armas de fogo em via pública e amedrontando moradores, resultou em tiroteio com policiais do Patamo.

Segundo o comandante da Companhia de Motopatrulhamento, Major Wendel, quando os indivíduos denunciados perceberam a aproximação da polícia, começaram a correr. Alguns foram alcançados e abordados, mas um deles entrou em um cômodo de uma mercearia e, de lá, recebeu a patrulha a tiros. O suspeito acabou atingido no revide.

Ao fim do tiroteio, o Samu foi chamado e confirmou o óbito do atirador, identificado como Carlos Eduardo, o TH, de 20 anos. Segundo a polícia, o faccionado era apontado como matador de rivais e conhecido por ter o costume de expulsar moradores do residencial Miracema.

Em uma de suas ações ocorridas recentemente, TH teria apontado uma arma de fogo contra a cabeça de uma criança, espancado o pai dela e expulsado toda a família dona do apartamento.

Os policiais confirmaram, ainda, que TH tinha envolvimento com roubos e tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 32, 47 porções de drogas e R$ 66, além de seis caixas de fogos de artifício que seriam usados para comemorar o aniversário da facção. Tudo foi levado para o Ciosp do Pacoval.