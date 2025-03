Faccionado que assaltou motel e tinha 14 processos criminais morre em tiroteio com a PM

O confronto ocorreu em uma área de pontes do Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um faccionado que acumulava cerca de 14 processos criminais e que tinha passagens por roubo e tráfico de drogas morreu em tiroteio com policiais do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo), da Companhia Independente de Motopatrulhamento da Polícia Militar do Amapá.

O confronto ocorreu neste sábado (8), em uma área de pontes do Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Os militares estavam em incursões pela ponte do Babu, quando se depararam com um suspeito caminhando armado pelas passarelas. O major Wendel relatou que a equipe policial tentou abordá-lo, mas o indivíduo efetuou disparos em direção aos policiais e depois entrou em uma casa, onde optou por um novo ataque e acabou morrendo em troca de tiros.

Alberto Prata Moraes, de 27 anos, também conhecido como Alemão ou Espeto, foi reconhecido como um dos autores de um roubo a um motel, situado no bairro Renascer, na zona norte – crime ocorrido no último dia 2 de março.

Uma câmera de segurança que fica na entrada do estabelecimento flagrou a chegada de pelo menos 4 assaltantes. Eles estavam armados e teriam levado celulares e uma quantia em dinheiro de uma das vítimas, que ainda levou uma coronhada na cabeça.

Segundo testemunhas, Alemão é o assaltante que aparece nas imagens com camisa escura e listras verdes nas mangas, semelhante a que ele estava neste sábado. O revólver usado por ele foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval.