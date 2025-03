Foragido que espancou e tentou degolar franco-brasileiro em assalto morre em tiroteio com a PM

O confronto ocorreu em um apartamento do habitacional Macapaba, situado na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O foragido da justiça Wendel Maciel da Silva, o Dedeu, de 20 anos, morreu na noite desta segunda-feira (10), em troca de tiros com policiais do Patrulhamento Tático Motorizado (Patamo), da Companhia Independente de Motopatrulhamento da PM. O confronto ocorreu em um apartamento do habitacional Macapaba, situado na zona norte de Macapá.

O suspeito, segundo a polícia, era faccionado e pertencia a um bando que, momentos antes, sequestrou e tentou degolar um cidadão franco-brasileiro, que havia chegado da Guiana Francesa. A vítima estava bebendo no habitacional, quando foi rendida e levada para dentro de um apartamento e, lá, foi obrigada a fazer transferências via pix para contas de terceiros.

“A vítima chegou da Guiana Francesa com uma quantidade de dinheiro considerável e foi ao habitacional para encontrar e beber com alguns amigos, foi quando acabou sendo feita refém”, explicou o major Wendel.

Contudo, os bandidos não obtiveram êxito na ação criminosa, decidiram levar a vítima para uma região de mata que fica próxima ao Macapaba, onde tentaram matá-la com um golpe de faca no pescoço.

“O pix dele tem confirmação em duas etapas, e ele não se completava porque a esposa da vítima, que não estava no local, não confirmava a operação, que não era concretizada. Os marginais ficaram enfurecidos com isso e o levaram para uma área de mata”.

O homicídio só não foi consumado porque o refém conseguiu fugir e pedir ajuda a uma patrulha que passava pelo local.

“Ele estava bem debilitado quando conseguiu encontrar com a nossa viatura, com muitos sinais de espancamento e o pescoço cortado. Por meio de fotografias, ele reconheceu os suspeitos”.

Já com reforço policial, não demorou para que 2 dos suspeitos fossem localizados. O homem apontado como autor da emboscada não ofereceu resistência e foi preso. Segundo a polícia, ele é conhecido da vítima e foi quem a atraiu para o local para que os vizinhos criminosos pudessem agir.

Já Wendel, que respondia a 21 processos criminais, recebeu os militares a tiros e acabou morrendo no revide. O foragido empunhava uma pistola 9mm e, no apartamento dele, os policiais encontraram várias porções de drogas, balança de precisão e a carteira porta cédulas da vítima.

Ferido no pescoço, o franco-brasileiro foi socorrido ao Hospital de Emergências e depois liberado.