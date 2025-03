Golpista é preso por ‘vender’ procedimentos do SUS no HE

Manoel de Lima, de 62 anos, prometia agendar cirurgias e exames em troca de pagamentos, e chegou a receber os valores

Da REDAÇÃO

A Polícia Militar do Amapá prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (27), um suspeito de aplicar golpes dentro do Hospital de Emergência (HE) de Macapá. Segundo a polícia, ele cobrava valores de pacientes por exames e cirurgias que são gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Portal SN apurou que ele se chama Manoel Gonçalves de Lima, de 62 anos. De acordo com policiais do 6º Batalhão, a PM foi acionada pela direção do hospital por volta das 11h10, após um paciente denunciar a atuação suspeita.

No local, os policiais constataram que Manoel Gonçalves estava oferecendo procedimentos médicos em troca de dinheiro. Um segundo envolvido conseguiu fugir com a ajuda de um veículo antes da abordagem policial.

Uma das vítimas, internada no hospital, contou à polícia que conheceu o suspeito por meio de terceiros e, confiando na oferta, realizou diversos pagamentos para garantir exames e uma cirurgia. Outra vítima relatou que negociou um procedimento para retirada de pedras nos rins e, no dia da abordagem, já havia efetuado o pagamento acreditando que o procedimento seria agendado.

“Tomamos conhecimento do caso intervimos acionando a Polícia Militar que está 24h por dia de plantão no HE. A rede estadual não cobra por procedimento nenhum. É obrigação do Estado prover a população com cirurgias. Estamos atentos aqui a estes fatos”, disse o diretor do HE, Emanuel Martins.

Histórico de denúncias

Ao investigar o suspeito, os policiais descobriram que ele já possuía diversas denúncias pelo mesmo crime e, além disso, utilizava dois CPFs diferentes em seu nome. Um popular informou à guarnição que Manoel Gonçalves era conhecido nos hospitais da cidade por aplicar golpes semelhantes.

Após a prisão, o acusado foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) do bairro Pacoval para os procedimentos legais. A polícia segue investigando o caso para identificar e capturar o segundo envolvido.