GTA retoma buscas por homem desaparecido há 7 dias na floresta em Calçoene

O senhor de 52 anos desapareceu há 6 dias, enquanto realizava uma caçada na região, a cerca de 360 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O Grupo Tático Aéreo (GTA) retomou, nesta terça-feira (18), as buscas por um homem que está desaparecido há sete dias na densa floresta do município de Calçoene, no Amapá.

De acordo com o coordenador do GTA, tenente-coronel Eder Prado, o senhor de 52 anos desapareceu na última quarta-feira (12) enquanto realizava uma caçada na região.

As buscas, iniciadas na segunda-feira (17), foram suspensas ao final da tarde devido à baixa visibilidade e às condições climáticas adversas, sendo retomadas hoje pela manhã.

“Estamos empenhados em localizar o homem o mais rápido possível”, afirmou o tenente-coronel Prado.

A floresta é extensa e densa, o que dificulta as buscas. Estão sendo utilizadas todas as capacidades e recursos para encontrá-lo com vida.

Reserva Extrativista do Rio Cajari

O caso em Calçoene ocorre poucos dias após o resgate bem-sucedido de quatro homens que estavam perdidos na Reserva Extrativista do Rio Cajari.

Os homens, que também haviam se perdido durante uma caçada, foram localizados após emitirem sinais de fumaça na mata.