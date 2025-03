Homem agrediu a ex com celular no rosto e ameaçou matá-la caso não reatasse casamento, diz polícia

Caso ocorreu em Macapá e foi investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante acusado de ameaça de morte e perseguição contra sua ex-companheira. O suspeito foi detido pela Polícia Civil do Amapá após a vítima buscar ajuda na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), no Centro de Macapá, temendo por sua vida.

Segundo a polícia, o investigado já havia agredido a vítima dois dias antes, desferindo um golpe com um celular na boca dela, o que causou lesões. Após o término do relacionamento, o homem passou a perseguir a ex-companheira tanto virtualmente quanto fisicamente, pressionando-a para que reatassem o casamento. Em meio às ameaças, ele teria dito que a mataria caso ela não cedesse às suas exigências.

Na noite de domingo (9), após receber novas ameaças, a mulher decidiu procurar a DEAM para solicitar medidas protetivas. Ela declarou aos policiais que temia retornar para casa, pois acreditava que o agressor poderia estar à sua espera.

Uma equipe da delegacia acompanhou a vítima até sua residência e, ao chegar ao local, encontrou o ex-companheiro aguardando em frente à casa. Ele foi preso em flagrante. O caso será encaminhado para a Justiça.