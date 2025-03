Homem é executado enquanto esperava por comprador de celular no pátio de casa

O crime ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 20 anos foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (17), após anunciar pela Internet a venda de um aparelho celular. O crime ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Layuson Sena Pantoja era investigado pela prática de homicídios e, segundo informações repassadas por familiares, já havia escapado de um outro atentado. Ele estava no pátio de casa, esperando o suposto comprador do aparelho, quando chegou um carro de cor escura com 4 ocupantes.

Testemunhas disseram que a vítima ainda foi ao encontro dos ocupantes do veículo, mas ao se aproximar, passou a ser alvo de três homens que desceram do carro já atirando. O jovem ainda tentou correr, mas foi perseguido e assassinado no pátio de sua residência.

Depois do tiro de misericórdia, os bandidos retornaram ao carro e fugiram levando o celular da vítima.

A suspeita da polícia é de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções. O delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), esteve na cena do crime e, agora, segue em busca de provas que possam identificar o carro usado no apoio e os assassinos.